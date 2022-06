Social media influencer Shaquelise gezicht van OZOSchool 2022

De 18-jarige professionele Content Creater gaat vanaf 1 juni live met social media posts en video’s om jongeren te informeren over de zomerschool die hen gaat voorbereiden op hun toekomstige mbo-carrière. “Ik was zelf ook mbo-student en ik weet hoe het is om niet goed voorbereid aan je studie te beginnen. Ik geef daarom ook enkele workshops tijdens OZO.”

Shaquelise is een influencer met 312,000 volgers op TikTok en 50.800 volgers op Instagram. Haar posts bereiken miljoenen. Ze werkte onder andere met Patta en Ola Plex.

Enkele maanden geleden verzorgde zij de #shakeyourbody campagne in opdracht van het Masterplan Zuidoost om jongeren in Amsterdam Zuidoost te bereiken en bewust te maken van het project van Zo=Zuidoost. De campagne bestond uit een TikTok Challenge met meer dan 150 inzendingen, een Patta giveaway en het lied “Shake Your Body” dat best goed is ontvangen op Youtube en Spotify. Ketenpartners waren haar management Regalness, Johan Cruijff Arena en Patta.

Voordat Shaquelise fulltime haar mode/acteercarrière achternaging, volgde ze een opleiding op het MBO College ROCva Zuidoost. “Ik kreeg dispensatie om mijn droom professioneel achterna te gaan, maar ik vind school belangrijk.en het is super dat jongeren daarop worden voorbereid tijzens OZOSchool.” Ze geeft tijdens de week van OZO -27 juni tot 1 juli- workshops over social media, waarvoor ze ook put uit haar eigen ervaringen en traject.

“Werken met OZO vind ik belangrijk; als influencer heb ik ook een taak om mijn platforms in te zetten om andere jongeren bereiken zodat hun kans op succes wordt vergroot. De activiteiten en workshops tijdens OZO doen precies dat: jongeren voorbereiden en hun talenten helpen ontdekken. Hoe tof is het dat ik daaraan mag meedoen … ”

Volg Shaquelise op TikTok en Instagram

OZOSchool is een zomerschool voor vmbo-geslaagden in Amsterdam, die studenten nog beter voorbereidt op hun mbo-start. Het wordt gehouden van 27 juni tot 1 juli 2022, op 4 locaties in de stad:

OZOSchool is gratis te bezoeken en ook dit jaar krijgen studenten dagelijks lunch. Jongeren kunnen zich inschrijven via deze link en zich meteen opgeven voor workshops die ze willen bezoeken. Allen krijgen aan het eind een certificaat voor deelname.

OZOSchool heeft ook een mbo-marktplaats, een soort mini-beurs waar leerlingen zich kunnen oriënteren op alle mbo-opleidingen in de regio. “Veel studenten hebben geen totaalbeeld van de studiemogelijkheden op het mbo; tijdens hun vooropleiding krijgen ze doorgaans één rondleiding op een mbo-school en daar moeten ze een opleiding kiezen. Tijdens OZOSchool brengen we alle opleidingen naar hen toe en kunnen ze (alsnog) in gesprek met een specialist over hun studiekeuze.” De mbo-marktplaats fungeert als een soort roadshow, iedere dag op een andere locatie van OZOSchool, zodat alle studenten er kunnen langslopen.