Sally van Sambel Trasie geeft tweede eigen show

Sally The Rising Star, hoofdacteur van de populaire Surinaamse theatergroep Sambel Trasie heeft zijn tweede stand-up soloshow aangekondigd. De opvoeringen van de show, die ‘A Tori Boss’ heet, vindt plaats op 29, 30 juni en 1 juli in theater Thalia.

De eerste soloshow ‘Mr Onkol Sally is Boos’ die in december 2019 werd uitgevoerd, was een groot succes te noemen. Al de vijf voorstellingen waren uitverkocht. Sally The Rising Star wordt gezien als de nieuwe stand-up comedy-sensatie van Suriname.

Sally, die momenteel in Nederland vertoeft, heeft nu een samenwerking aangegaan met cabaretier Roué Verveer. Er zijn plannen om samen shows te gaan doen in Nederland en Suriname. “We hebben gesprekken gevoerd om mooie en leuke dingen te gaan doen voor onze fans dit jaar en in de toekomst. Voor dit jaar is er al iets in de planning, maar hoe, wat en waar blijft nog een verrassing”, vertelt Sally.