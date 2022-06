Sally van Sambel Trasie geeft in december eigen show

‘Sally’ van de theatergroep Sambel Trasie van Suriname geeft onder de naam‘Sally The Rising Star’ in december een geheel eigen show, genaamd ‘MRONKOL Sally is boos’. Er zijn drie opvoeringen gepland. Deze vinden plaats op 9, 10 en 11 december in Theater Thalia.

“Na 2 jaren voorbereidingswerk, ben ik er nu helemaal klaar voor. Sally is ready !!!!”, meldt de comedy celebrity op Facebook. Rubesh Kartopawiro als Sally The Rising Star, geeft ook aan dat de Sambel Trasie familie weet dat het geven van een eigen show een van zijn grootste dromen is.

In de show die ongeveer tweeënhalf uur gaat duren zullen er ook gastoptredens van bekende artiesten zijn.