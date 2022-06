Nieuwe zoektocht vandaag naar vermiste Sumanta levert niks op

De Nederlandse politie heeft vandaag opnieuw een zoekactie uitgevoerd in het onderzoek naar de in 2018 verdwenen studente Sumanta Bansi. Er werd onder meer gezocht met honden naar aanleiding van een nieuwe tip.

Volgens De Telegraaf had een getuige in de periode van de verdwijning van Bansi een man met een schep en een plastic zak zien graven in bosschages in het recreatiegebied. Daar heeft de politie eerder gezocht naar het lichaam van de vrouw.

De tip was dermate interessant voor de politie dat die donderdag meteen actie ondernam. Die nieuwe zoekactie naar de vermiste Sumanta leverde echter niets op en was weer een klap voor haar familie uit Suriname, die momenteel in Nederland vertoeft.

Ze zijn in Nederland voor de rechtszaak tegen de twee verdachten, die dinsdag 7 juni verder gaat. Dan horen Manodj B. en zijn vader Dwarka B. welke straf het Openbaar Ministerie tegen ze eist.