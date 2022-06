Kabeldief aangehouden op basis van camerabeelden

Maikel W. (56) is woensdag door de politie van Livorno in de kraag gevat wegens diefstal van elektrische kabels. Hij is ingesloten, omdat de strafbare handelingen zijn vastgelegd op camerabeelden.

Op basis van die beelden is Maikel door de benadeelde positief herkend en aangehouden. Hij werd na zijn aanhouding aan de politie overgedragen.

Maikel wordt ervan verdacht elektrische kabels van bijkans 70 meters of meer te hebben ontvreemd uit een meubelbedrijf aan de Hadji Sultan Kallanweg.

Ondanks de camerabeelden ontkent de man het feit te hebben gepleegd. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De buit is nog niet achterhaald.