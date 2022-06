Buurjongen (15) steekt 14-jarige in buikstreek

De 15-jarige verdachte, Steven P. en het latere slachtoffer Rocello raakten woensdagavond omstreeks 19.30u in een woordenwisseling, welke uitmondde in steekpartij aan de Henk Soerdjbalistraat in Suriname.

Van een getuige verneemt de redactie van Waterkant.Net, dat het slachtoffer naar de verdachte toe liep en hem ter verantwoording riep over iets. Er ontstond een schermutseling tussen hen, waarbij de verdachte hem in zijn linker borststreek zou hebben gestoken met een scherp voorwerp. Gelijk daarna klaagde het slachtoffer van pijn.

De politie van Santodorp werd ingeschakeld, die voor onderzoek ter plaatse ging. De verdachter werd door de ingeschakelde politie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het slachtoffer was intussen door zijn familie vervoerd naar de Spoedeisende Hulp, waar hij ter observatie is opgenomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de 15-jarige in verzekering gesteld. Het verder onderzoek is overgedragen aan Jeugdzaken.