Vuistvuurwapen en patronenhouders ontvreemd bij woninginbraak

Een vuistvuurwapen van het merk Glock met twee patronenhouders, is dinsdagmiddag ontvreemd bij een woninginbraak aan de Redidotistraat in Suriname.

Het betreft een vuurwapen van een security bedrijf, dat ter bruikleen aan de aangever was verstrekt. Volgens verklaring van de 60-jarige aangever, S.S. vertrok hij dinsdagmiddag rond 12.00u uit huis. Toen hij na enige tijd terugkwam merkte hij dat de muur van de achterzijde van zijn woning was losgerukt.

De muur is opgetrokken met cementboard. Bij onderzoek in de woning bleek dat het wapen en twee patronenhouders met in totaal 28 scherpe patronen zijn meegenomen. Na de ontdekking schakelde S.S. de politie in.

De ingeschakelde politie van Munder ging ter plaatse voor onderzoek. Het onderzoek duurt voort.