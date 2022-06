President ontvangt Suriname Chinese Vereniging Zhejiang

De ondervoorzitter van de Suriname Chinese Vereniging Zhejiang, Jacky Hu heeft dinsdag een overleg gehad met president Chandrikapersad Santokhi. Tijdens de ontmoeting op het Kabinet van de President hebben partijen breedvoerig over diverse onderwerpen van gedachten gewisseld. De traditionele Chinese geneeskunde is een belangrijk onderdeel van dit onderhoud geweest.

De vereniging is opgericht in 2003 en bestaat al ruim 19 jaar. Gedurende deze periode heeft zij heel wat sociale projecten uitgevoerd in ons land. Het ondersteunen met medische hulpmiddelen zoals hand sanitizers en mondkapjes tijdens de Covid-19-pandemie behoort tot een van de meest recente projecten van deze stichting.

Samen met het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid heeft de Chinese vereniging ook de nodige ondersteuning gegeven waar nodig. Thans voert zij gesprekken met de verschillende Lions clubs om gezamenlijk sociale projecten uit te voeren in ons land. “Het ligt in de bedoeling op korte termijn deze projecten te realiseren”, vertelt ondervoorzitter Hu.

De continuïteit van de traditionele Chinese geneeskunde is volgens de ondervoorzitter heel belangrijk. Door een wet hiervoor in place te hebben, kan de Surinaamse gemeenschap kennis maken met de verscheidenheid aan traditionele medische gebruiken uit China, die gedurende duizenden jaren ontwikkeld zijn. Daarnaast is er ook gesproken over het verder ontwikkelen van de landbouw. Immers zal er gekeken worden naar mogelijkheden om in de landbouwsector te investeren door de vereniging.