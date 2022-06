OM eist 6 jaar in levensberovingszaak Fegwella Liesdek

De openbare aanklager in Suriname, Roline Gravenbeek eiste dinsdag 6 jaar gevangenisstraf tegen de 36-jarige verdachte Romano W. Zij achtte doodslag wettig en overtuigend bewezen.

Op zondag 16 mei 2021 is de 20-jarige Fegwella Liesdek om het leven gekomen door een schietincident. Haar 36-jarige partner Romano W. verklaarde dat hij probeerde haar een vuistvuurwapen afhandig te maken, maar dat het daarbij per ongeluk afging.

Volgens zijn verklaring was hij alleen thuis met zijn vrouw. Terwijl hij de was buiten deed, merkte hij op dat Fegwella met zijn illegaal vuistvuurwapen naar buiten liep. Hij probeerde haar het wapen afhandig te maken, maar dit ging per ongeluk af. De jonge vrouw liep daarbij een schotverwonding op in haar linkerborst.

Romano bracht zijn vrouw, met wie hij ongeveer vier tot vijf jaar samenwoonde en een kindje van vijf maanden oud heeft, direct naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het slachtoffer kwam kort na aankomst op de SEH te overlijden. Na alle bijzonderheden van zijn vrouw te hebben doorgegeven aan het personeel van de SEH, bleek de man de ziekeninrichting te hebben verlaten.

Romano meldde zich na twee uren met het wapen aan op de afdeling Kapitale Delicten. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) werd hij in verzekering gesteld.

Het OM concludeerde dat de verdachte bewust de aanmerkelijke kans op het gevolg heeft aanvaard. Vast staat dat het vuurwapen afging door of tijdens een handeling. De verdachte verklaarde bij de politie dat Fegwella het wapen in haar linkerhand gericht op hem hield en daarmee bewegingen maakte. Hij liep naar haar toe en greep het wapen vast. Hij maakte daarbij een draaiende beweging en op hetzelfde moment ging het vuurwapen af.

Volgens het OM had de verdachte geen machtiging om het wapen te dragen, maar miste kennelijk ook de deskundigheid om ermee te handelen. “De verdachte is naar onze mening strafbaar, omdat er geen omstandigheden zijn geconstateerd die de strafbaarheid van de verdachte uitsluiten of die zijn handelingen rechtvaardigen. Hij is verantwoordelijk dat een jonge vrouw van 20 jaar op tragische wijze om het leven kwam.

Tegelijkertijd is er onherstelbaar leed toegebracht aan haar familie; aan haar kindje dat zijn moeder nooit zal kennen en overige familieleden die hun zus of dochter kwijt zijn. Voorts bracht de verdachte een illegaal vuurwapen met munitie in hun woning”, aldus de officier van justitie.

Romano is volgens de inlichtingenstaat een first offender. Rekening houdend met alle feiten en omstandigheden vond de vervolging een straf van 6 jaar passend en geboden. Advocaat Maureen Nibte die de verdachte juridisch bijstand verleend zal op 30 juni haar pleidooi voeren.

In gesprek met de raadsvrouw zegt Nibte dat in deze strafzaak er heel wat getuigen zijn gehoord. Haast allemaal gaven aan dat het koppel een tortelduifjes relatie had. Ze gingen bijna overal samen. Bovendien was er geen sprake van enige ruzie of jaloezie. Het slachtoffer is per ongeluk geraakt. De raadsvrouw zal verder in haar pleidooi die zaken aanvoeren. De verdachte blijft vooralsnog aangehouden.