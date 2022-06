Lijk vermiste politieman gevonden in kofferbak van auto

De 30-jarige vermiste onderinspecteur van politie Payton Tosari is vermoord. Zijn ontzielde lichaam is zojuist gevonden in de kofferbak van zijn auto.

Dinsdagavond heeft de politie een 26-jarige man aangehouden als verdachte in deze zaak. Hij bekende de wetsdienaar te hebben vermoord en zijn lichaam in de auto te hebben achtergelaten.

Het voertuig van de politieman in Suriname werd dinsdagavond onbeheerd aangetroffen op de hoek van de Trombone- en Orgelstraat in het politieverzorgingsgebied van Kwatta.

Tosari werd sedert maandag vermist. Zijn familie deed dinsdagmorgen aangifte van vermissing bij de politie van Uitvlugt. Volgens de familie is hij maandagmorgen omstreeks 09.30u van huis vertrokken met de mededeling, dat hij later terug komt. Hij is sedertdien niet meer huiswaarts gekeerd.

De onderinspecteur was tewerkgesteld op het hoofdbureau van politie aan de Duisburglaan. De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn ter plaatse bezig met het onderzoek.