De beste artiesten uit Amsterdam Zuidoost bij elkaar in het Concertgebouw

Zondag 5 juni staan ruim 30 artiesten uit Amsterdam Zuidoost in de grote zaal van het Concertgebouw voor ‘From Southeast With Love’. Een uniek concert waarin de verbinding van culturen, de muzikale rijkdom van Amsterdam en Zuidoost, én de liefde voor muziek wordt gevierd.

In de Grote Zaal is het podium voor de Surinaamse band La Rouge, operazangeres Imara Thomas, hiphopartiest Yung Nnelg, pianist Dywel Braaf, de Afro-Surinaamse groep Black Harmony, singer-songwriter Anne Suzanne, fadozangeres Daisy Correia, de Hindoestaanse toetsenist Jimmy Ramphalmisser en jazz-zangeres Joancy.

Edsilia Rombley is special guest! Ze worden allen begeleid door het Southeast All Star Ensemble onder leiding van Benny Alwart. Presentatoren Soundos Al Ahmadi en Défano Holwijn leiden de avond in goede banen.

De regie is in handen van cabaretier, comedian en regisseur Jeffrey Spalburg.