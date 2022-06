331 boetes uitgedeeld bij verhoogde Surveillance Regio Paramaribo

Een gemengd team van de politie heeft in samenwerking met het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) in de periode van zaterdag 14 mei tot en met dinsdag morgen 31 mei op verschillende locaties in Paramaribo wegcontroles gehouden. Daarbij is er verbaliserend en corrigerend opgetreden.

Er zijn in totaal 3426 voertuigen in deze periode gecontroleerd. 331 personen van wie de stukken niet in orde waren, zijn beboet. De verschillende verkeersovertredingen die deze groep weggebruikers heeft begaan zijn onder andere:



• Niet in het bezit zijn van een rijbewijs of buiten vastgestelde categorie

• Overschrijding van de maximale snelheid

• Rijden zonder dat het voertuig verzekerd was

• Rijden zonder een veiligheidsgordel om

• Handmatig bellen tijdens het rijden

• Het voertuig niet ter herkeuring hebben aangeboden

• Rijden met één koplamp

• Stoppen op zodanige wijze en

• Overige

Van de 3426 voertuigen die gecontroleerd zijn, hebben de wetsdienaren 36 voertuigen doorzocht. Tien auto’s en vijf bromfietsen zijn in beslag genomen en vervolgens weggesleept naar de berging. Zes verdachten zijn ter zake verschillende misdrijven (rijwet; vuurwapenwet; diefstal middels braak) aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

De wetsdienaren constateerden ook dat bestuurders hun voertuigen nog steeds onverantwoord parkeren. Dit is vooral te merken aan de Noorderkerk-, Keizer- en de Heerenstraat. Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen van de politie blijven de bestuurders zich schuldig maken aan fout parkeren. Ook bij evenementen op verschillende locaties worden er voertuigen op de openbare weg geparkeerd, waarbij overige verkeersdeelnemers heel veel last ondervinden.

In samenwerking met TCT heeft de politie in de morgen van 31 mei buscontroles uitgevoerd, aan de Coesewijnestraat ter hoogte van Gowtu servicestation. Deze acties zullen onverkort worden voortgezet.

“Op de automobilisten wordt ten overvloede het beroep gedaan om niet op zodanige wijze te parkeren om het zicht van anderen te beletten dan wel de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar te brengen. Aan zij die hieraan geen gevolg geven zal er streng worden opgetreden, met dien verstande dat de voertuigen weggesleept zullen worden naar een plaats van berging. Indien tijdens het wegslepen schade aan uw voertuig optreedt, zal u zelfs hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Zowel de wegsleep- als de berging kosten zullen op u worden verhaald. U bent gewaarschuwd. Houdt u zich aan de regels, zodat u niet onnodig in de kosten wordt gejaagd”, meldt de politie.