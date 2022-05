VIDEO: Wateroverlast in Paramaribo; alle ondergelopen scholen moeten dicht

De hevige neerslag van de afgelopen dagen heeft ook in grote delen van Paramaribo gezorgd voor ernstige wateroverlast. Op social media in Suriname ‘regent’ het van beelden die de wateroverlast in beeld brengen.

In het filmpje hierboven is te zien dat ook het water in trenzen in Paramaribo zo hoog staat, dat de waterlijn verdwenen is en er sprake is van één grote watermassa, waar auto’s doorheen moeten rijden.

Intussen heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) de instructie gegeven aan schoolleiders om alle scholen die onder water staan per direct te sluiten. Het besluit geldt niet alleen voor scholen in Paramaribo die door de aanhoudende regens zijn ondergelopen, maar ook in de districten moeten scholen sluiten als die onder water staan.

“Deze scholen moeten dicht, om te voorkomen dat kinderen in vies besmet water moeten zitten. Ook septic tanks zijn ondergelopen en wij moeten onze kinderen beschermen tegen ziektes,” zegt minOWC-minister Marie Levens.

Volgens de Meteorologische Dienst Suriname zal de hevige neerslag van maandag ook dinsdag in het kustgebied terugkeren.