Politieman schiet agressieve pitbull dood

Een politieman heeft maandagavond omstreeks 19.25u een agressieve pitbull doodgeschoten aan de Oudstenweg in Suriname

Uit het onderzoek blijkt dat de 17-jarige P.A. zijn hond (een poedel) aan het uitlaten was. Nadien liep de jongeman met het dier terug naar huis. Bij die gelegenheid werden hij en zijn hond aangevallen, door een pitbull van een buurtbewoner.

De overbuurman, in deze een politieman, zag dit gebeuren en schoot het slachtoffer te hulp. Hij had zijn dienstwapen bij zich. Ondanks alle pogingen van de politieman om te voorkomen dat de pitbull het slachtoffer en de poedel aanviel, stopte het agressieve dier niet en bleef bijten.

Om erger te voorkomen schoot de politieman uiteindelijk gericht op de pitbull.

Het slachtoffer en zijn hond hebben vanwege de aanval ernstige bijtwonden opgelopen. P.A. liep bijtwonden aan zijn rechterhand en zitvlak op. Hij werd door zijn familie afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp en zijn hond werd naar een dierenarts gebracht. Na behandeling werd P.A. verwezen naar de chirurg.

De eigenaar die na het voorval thuis kwam, verklaarde aan de politie dat hij zijn poort open had laten staan, omdat zijn inrit door de regen onder water was gelopen. De politie van De Nieuwe Grond was ter plaatse voor onderzoek.

Vanmorgen werden ook twee natte honden op straat aangetroffen en naar het bureau gebracht: