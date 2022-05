Dronkaard (30) knalt frontaal op tegenligger: drie vrouwen gewond

De 30-jarige autobestuurder S.D., veroorzaakte zondagavond een frontale aanrijding met een tegenligger op de Indira Gandhiweg in Suriname. Dit gebeurde rond 22.40u, ter hoogte van Biharies Car Center.

Kort voor de aanrijding reden beide bestuurders in tegengestelde richting van elkaar over bovengenoemde weg. Gekomen ter hoogte van de autohandelszaak kwam S.D. die in een Mazda Verisa reed, op de rijhelft van zijn tegenligger terecht met als gevolg de aanrijding.

In de aangereden wit gelakte Honda zaten drie vrouwen, die gewond raakten. Ze werden door de ingeschakelde politie van De Nieuwe Grond met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp.

De dronkaard is in het bezit van een geldig rijbewijs. In het belang van het onderzoek is het rijbewijs ter invordering in bewaring genomen.