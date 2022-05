Alleenstaande vrouw (66) tijdens ontbijt overvallen in haar woning

Een 66-jarige alleenstaande vrouw is maandagmorgen in haar woning overvallen door drie criminelen. Dit gebeurde rond 08.30u aan de Conorstraat in Suriname.

Het slachtoffer was bezig te ontbijten in de woonkamer, toen drie gewapende en gemaskerde criminelen haar huis via de voordeur binnenstormden. Volgens de seniore burger was de deur niet op slot, maar wel dichtgetrokken.

Eenmaal binnen overrompelden zij de vrouw tijdens het eten. Mishandelend vroegen ze haar naar geld en sieraden. Het slachtoffer moest een slag aan haar achterhoofd met de kolf van een wapen incasseren. Vervolgens werd zij met een sjaal gekneveld en achtergelaten.

De buit betreft 150 SRD, 15 Euro, sieraden van Braziliaans goud en een mobiele telefoon.

De politie van Santo Boma werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Bij aankomst werd het slachtoffer aangetroffen, dat van pijn klaagde aan haar achterhoofd. Ze werd met een visum voor behandeling verwezen naar de Spoedeisende hulp.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor.