Ruim 500 mensen zullen beter zien dankzij project Lions Clubs en partners

Meer dan 500 mensen in Suriname, kunnen binnenkort veel beter zien dankzij een bijzonder project van twee Lions Clubs en hun partners. Aan zeker 700 mensen is de afgelopen dagen op vijf locaties een professionele oogmeting aangeboden. Buurt en andere organisaties hadden vooraf mensen benaderd van wie zij vermoedden dat zij problemen hadden met hun zicht.

Van de onderzochte groep bleek pakweg 75% inderdaad een bril nodig te hebben. Deze personen krijgen de komende periode kosteloos een of twee brillen en ontvangen dus het cadeau van beter zicht. Sommige mensen zijn voor verdere oogzorg verwezen naar een oogarts.

Het Visionproject is van 20 tot 24 mei uitgevoerd in achtereenvolgens Latour (Stibula), Wit Santi (LBO Wit Santi), Albina (Akontoe Velantie – Kazerne), Mariënburg (Siembah) en Pontbuiten (OS Pontbuiten). De mensen uit de omgeving zijn op deze locaties voor een oogmeting ontvangen door een team van Lions Club Paramaribo East en Lions Club Paramaribo West en hun partners Vision Care by Varida NV en de Nederlandse Stichting Zienderogen. (Tekst loopt door onder foto)

De Nederlandse Stichting Zienderogen bestaat 55 jaar en zet zich in voor zorg aan ‘verre ogen’. Door middel van kleinschalige projecten biedt Stichting Zienderogen hulp aan de allerarmste blinden en slechtzienden. Inmiddels hebben zij met een team van vrijwilligers in de oogzorg al 48 landen bezocht. Sinds vorig jaar ondersteunt Stichting Zienderogen het kinderoogzorgproject voor leerlingen van basisscholen uitgevoerd door Vision Care by Varida NV. Nu zijn ze sinds de covid-19 pandemie eindelijk weer zelf in Suriname.

Te Wit Santi was er ook ondersteuning van de oogbus via Suriname Eye Centre. In Wit Santi en in Albina was de oogarts tevens Lion D. Doelwijt ook aanwezig.

Zowel de jongeren, de senioren, als ook de overige mannen en vrouwen van wie de ogen zijn gemeten, reageerden enthousiast op het initiatief. Sommige personen realiseerden zich pas tijdens de meting dat hun zicht niet optimaal was terwijl anderen blij waren dat ze hulp kregen voor een probleem waarmee ze al langer worstelden.

De afgifte van de brillen wordt binnen enkele maanden afgerond. De Lions Clubs zijn erg blij met de medewerking van de locaties en de sponsoring van diverse bedrijven. Het projectteam stelt deze ondersteuning extra op prijs vanwege de huidige economische situatie in het land en de wereld.

Lions Club Paramaribo East en Lions Club Paramaribo West maken deel uit van Lions Club International, een wereldwijde charitatieve organisatie die zich dienstbaar wil maken aan de gemeenschap. Met hun partners gaan zij na of zij dit project periodiek kunnen uitvoeren om zo de samenleving tegemoet te komen.