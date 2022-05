Meer dan 100 personen voelen zich opgelicht door DPI Solutions/Pakky

Meer dan 100 personen in Suriname voelen zich opgelicht door DPI Solutions, de uitgever van de zogeheten Pakky trade applicatie in Suriname. De redactie van Waterkant heeft van klanten documenten ontvangen waaruit blijkt dat het gaat om bedragen in de duizenden SRD’s en valuta. Klanten hebben ook WhatsApp berichten en telefoongesprekken als bewijs afgestaan, waaruit duidelijk naar voren komt dat zij aan het lijntje gehouden worden.

Begin 2021 is het bedrijf begonnen met een actie waarbij personen geld in SRD, USD en euro konden investeren met dagelijkse rente. De uitbetaling was vastgesteld op wekelijks of maandelijks (foto onder).

Gezien de precaire situatie in het land, hebben mensen massaal geïnvesteerd in het bedrijf. Veel personen zijn ook door mevrouw Ignatia K. benaderd. Bij het aangaan van een samenwerking werd een investeringslooptijd van 3 en/of 6 maanden voorgehouden aan de klanten. Degenen die akkoord gingen, kregen na het betalen van de investering een contract.

Naarmate de looptijd verstreek en klanten een afspraak wilden maken voor de uitbetaling, werden door het bedrijf allerlei drogredenen gebruikt voor uitstel. Enkele daarvan waren onder andere afwezigheid van de manager G.Kenswil, enorme drukte, de totale lockdown, corona-uitbraak op kantoor en problemen met de applicatie.

Zo gingen weken en maanden voorbij totdat het geduld van de klanten opraakte. Volgens het contract kunnen klanten de inzet terugkrijgen op aanvraag. Eerst was het binnen 90 dagen en later was het retourneren binnen 180 dagen. Tientallen personen waren het wachten beu en eisten massaal hun inzet terug.

Nadat het bedrijf een groot aantal retourverzoeken binnenkreeg, hebben zij al hun klanten een nieuw contract gegeven, waarbij is vastgesteld dat het retourneren van de inzet in maximaal 360 dagen zal plaatsvinden. Voor de boze klanten werd een uitbetalingsschema van de inzet opgemaakt.

DPI Solutions heeft zich echter nooit aan het schema gehouden. Zij hebben enkele klanten eind 2021 een heel klein deel van de inzet in hun eigen tijd teruggegeven. Van gemaakte vervolg uitbetalingsafspraken en beloften kwam niets terecht. Klanten die dreigden naar de politie te stappen, werden door manager Kenswil medegedeeld dat het een civiele zaak is en dat zij hem niets kunnen doen. Enkelen hebben van hem zelfs te horen gekregen dat er geen geld is en dat hij niet kan toveren. “U moet mij niet de hele tijd zitten bellen, want ik kan u nu geen geld geven. Als u snoepjes wilt ontvangen kunt u wel op kantoor langskomen“, aldus de manager tegen een klant die bijkans een jaar op zijn inzet wacht.

In december maakte het bedrijf onder andere bekend in het begin van 2022 de uitbetalingen te hervatten en de communicatie naar de klanten toe te verbeteren (foto onder). In het nieuwe jaar hebben weer enkelen met veel moeite een klein deel van de inzet teruggehad. Vervolg uitbetalingsafspraken en beloften werden daarna weer niet nagekomen. Goede communicatie naar de klanten toe was zoek.

DPI Solutions is inmiddels al twee keer van adres verhuisd. Vernomen wordt dat zij steeds zijn gevlucht vanwege enorme huurachterstand. Eind april 2022 heeft het bedrijf haar klanten per WhatsApp bericht medegedeeld dat zij vanwege onvoorziene omstandigheden momenteel even gesloten zullen zijn tor nader order. “Dit is noodzakelijk om ons interne probleem op te kunnen lossen. Wij waren reeds gestart met uitbetalingen en zullen ons verplichting weer oppakken zodra wij ons deuren weer open doen”, aldus het bedrijf.

De gedupeerden weten geen raad meer en hebben vijf advocaten in de arm genomen om hun gelden zo snel als mogelijk te vorderen. De raadslieden zijn reeds bezig met justitie.