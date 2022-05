Lijk van man in goot aangetroffen te Saramacca

In een goot langs de Sopropoweg te Groningen in Suriname, is vanmorgen het levenloos lichaam van een man aangetroffen. Het lijk lag in het water zoals op de afgeschermde foto te zien is.

Volgens de politie van Groningen (Saramacca) was er geen sprake van ontbinding hetgeen wil zeggen dat de man niet heel lang in het water lag. Vernomen wordt dat het gaat om een 60-plusser met de bijnaam Kodjo. Hij zou een arbeider zijn die ter plaatse bezig was met wieden.

De man is gisteren rond 10.00u voor het laatst gezien en vanmorgen iets voor 12.00u aangetroffen. Hoe hij in het water terecht is gekomen, is niet bekend. Er zijn geen tekenen van misdrijf aangetroffen.

Het ontzielde lichaam is door een uitvaartbedrijf afgevoerd en zal worden afgestaan aan de nabestaanden.