Israëlische minister: ‘Suriname zal ambassade openen in Jeruzalem’

Suriname zal een ambassade openen in Jeruzalem. Dat heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid vandaag op Twitter laten weten.

Het nieuws is opmerkelijk want de meeste landen in de wereld hebben hun ambassades in Israël gevestigd in Tel Aviv en niet in Jeruzalem. De Nederlandse ambassade bijvoorbeeld staat sinds 1980 in de buitenwijken van Tel Aviv.

In 2018 zette oud-president Trump het proces in gang om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Dit voornemen stuitte op grote verontwaardiging in de Arabische wereld en in het westen.

Jeruzalem blijft namelijk de crux van een decennia durend conflict in het Midden-Oosten.

De Palestijnen zeggen dat Oost-Jeruzalem moet dienen als de hoofdstad van een Palestijnse staat. Israël beschouwt Jeruzalem als zijn ‘eeuwige en ondeelbare hoofdstad’ – een claim die internationaal geen navolging krijgt.