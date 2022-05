Gestolen wapen borrelende militair teruggevonden bij verdachte

In de zaak waarbij het dienstwapen van een borrelende militair afgelopen dinsdag uit zijn auto was gestolen, is in het weekend een 23-jarige jongeman aangehouden te Perica. Het wapen is bij hem teruggevonden en in beslag genomen.

De 31-jarige militair D.M., had dinsdag aangifte van diefstal van zijn dienstwapen in Paramaribo gedaan. Volgens zijn verklaring had hij het wapen met patronen in zijn auto bewaard.

Hij was in de avond samen met een vriend op stap en zij waren bezig te chillen voor een winkel, op de hoek van de Hendrik- en Langatabikistraat. De man had zijn voertuig daarbij niet afgesloten.

De militair gaf aan dat hij het wapen had bewaard in de bak bij de versnelling. Na het borrelen zette hij zijn vriend af op het Floraproject en kwam daarbij tot de ontdekking, dat zijn wapen er niet meer was.