Vierde verdachte overval Pandit Tielakdharieweg ingerekend

De vierde verdachte John J., is vrijdag door recherche regio Oost aangehouden in verband met een beroving, die op dinsdag 10 mei is gepleegd aan de Pandit Tielakdharieweg in Suriname.

In deze zaak had de politie van Richelieu dezelfde dag in samenwerking met het Regio Bijstandsteam Oost (RBTO) drie verdachten aangehouden en in verzekering gesteld. Het gaat om Danny H. alias Buddha, Chaquil V. (27) en Julio T. (31).

Ze worden allen ervan verdacht een man in een in aanbouw zijnde woning aan de Pandit Tielakdharieweg te hebben overvallen en beroofd van 8.000 SRD. Dit gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag 10 mei rond 02.00u. Het slachtoffer werd in zijn slaap overrompeld, mishandeld en beroofd door de ongewapende criminelen.

Alerte buurtbewoners zagen, dat de daders met een blauw gelakte Toyota Spacio de plaats hadden verlaten. Zij speelden de informatie meteen door aan de politie. Het lukte de sterke arm om het bedoelde voertuig ter hoogte van de Orleanekreek klem te rijden. In de klemgereden auto werden Chaquil en Julio aangetroffen, die naar het politiebureau werden overgebracht. Deze jongemannen zijn van Paramaribo.

Gaande het onderzoek is de derde verdachte Danny ook aangehouden. Hij is een buurtbewoner van de aangever tevens een oud bekende van de politie. Uit het voorlopig onderzoek blijkt, dat Danny hoogstwaarschijnlijk het brein achter deze overval is. Hij werd op zijn woonadres opgespoord en aangehouden. De vierde verdachte John, die voortvluchtig was, werd eergisteren gearresteerd.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn alle vier verdachten in verzekering gesteld.