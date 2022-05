Minister Ramdin: “Suriname wil hechtere band met China”

Suriname en China vierden zaterdag 28 mei het feit dat zij 46 jaar terug gezamenlijk de diplomatieke betrekkingen zijn aangegaan. Voor minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) waren het tot nu toe goede jaren voor zowel Suriname als voor de Volksrepubliek China. “Deze relatie gaat vele jaren terug en de laatste decennia heeft een belangrijke en sterke, maar bovenal levendige samenleving van Chinezen zich gevestigd in Suriname”, deelde de bewindsman mee.

De minister is blij met de ontwikkeling van deze relatie. Hij gaf aan dat er veel ondersteuning van de kant van China komt in de vorm van grote en kleine projecten. De BIBIS-topman noemde als voorbeeld de renovatie van het Nationaal Indoor Stadion en de bouw en asfaltering van verschillende wegen door China in Suriname. De minister haalde ook de bouw van het Wanica Ziekenhuis aan, waar er hulp werd geboden door China.

Voor de komende jaren zijn er een aantal projecten op de agenda. De “One China policy” wordt door de BIBIS-minister ondersteund, maar hij praat vooral levendig over het Belt and Road Initiative. Dit is een belangrijk ontwikkelingshulpmiddel. “Over het algemeen zijn wij meer dan tevreden met de stevige relatie tussen Suriname en China die gebaseerd is op historische feiten en wederzijds respect”, aldus de bewindsman.

Ramdin hoopt dat de relatie tussen beide landen zich verder zal ontwikkelen tot een hechtere band en dat het op dezelfde, respectvolle en wederzijdse manier zal continueren. Dit omdat Suriname de laatste tijd te maken heeft gehad met een moeilijke periode. De Surinaamse regering rekent op de samenwerking met de Chinese overheid, welke zeer belangrijk is voor Suriname om de financiële crisis te overbruggen.

De minister geeft verder aan dat de ontwikkelingsprojecten gecontinueerd zullen worden. “Wij zullen de relatie voortzetten als goede vrienden en zullen China ondersteunen op bilateraal gebied”, benadrukt de minister. Voor hem is het belangrijk dat er meer geïnvesteerd wordt en dat de ontwikkeling van Suriname op gang komt. Hij hoopt dat de relatie zich verder zal ontwikkelen tot een intieme samenwerking.