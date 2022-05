Dronken automobilist die 17-jarige fietsers doodreed in verzekering gesteld

De dronken 43-jarige automobilist die in de vroege ochtend van zondag 29 mei twee 17-jarige fietsers doodreed aan de Oost-Westverbinding, is na ontnuchtering voorgeleid en na afstemming met het Openbaar Ministerie (O.M.) in verzekering gesteld. Dat heeft het Korps Politie Suriname zondagmiddag laten weten.

De politie van het bureau Richelieu deed na de melding van de aanrijding omstreeks 01.30 uur de locatie aan voor onderzoek. Bij aankomst werden de twee fietsers Ashitosh Algoe en Claimen Dielingen, die geen teken van leven meer vertoonde, op de brug van de Orleanekreek aangetroffen. Een arts stelde de dood van de twee jeugdige verkeersslachtoffers vast.

De wetsdienaren constateerden dat zowel de twee fietsers als de autobestuurder kort voor de aanrijding over voormelde weg reden naar de richting van Moengo. Ashitosh en Claimen die voorreden op hun rijwielen werden op een bepaald moment enkele meters voor de brug van de Orleanekreek door de personenauto van achteren geschept.

Claimen Dielingen en Ashitosh Algoe (r)

Door de slag werden de twee slachtoffers enkele meters verder op het wegdek van de brug geslingerd met voor hen het noodlottige gevolg, De automobilist die vermoedelijk met een hoge snelheid reed week vervolgens uit naar rechts. Daarbij ging het voertuig zijlangs de brug en vloog over de kreek naar de andere zijde van de weg, waarna de auto in de langs de weg lopende kreek gleed.

Bij aankomst van de politie waren de 43-jarige bestuurder Jozef H. en zijn bijrijder J.L. (33) reeds uit het voertuig gehaald. Het rijbewijs van J.H. die onder invloed van alcohol verkeerde is hangende het onderzoek door de politie ingevorderd. De autobestuurder en de bijrijder die letsels hebben opgelopen, werden met het dienstvoertuig vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Na medische behandeling is de bijrijder heengezonden, terwijl de automobilist ter ontnuchtering werd overgebracht naar het politiebureau. Toen J.H. nuchter was, is hij voorgeleid en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie (O.M.) in verzekering gesteld.

De ontzielde lichamen van Ashitosh en Claimen zijn in opdracht van het O.M. ter obductie in beslag genomen. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van regio Oost.