Documentaire over reis van Holland Baroque naar Suriname

Het Nederlandse barokorkest Holland Baroque is in de maand mei naar Suriname gegaan voor een muzikale ontmoeting met de leerlingen van de School voor Jong Talent in Paramaribo.

Ze reizen samen met zangers Lucretia Starke en Arturo den Hartog die daar allebei op de koorschool hebben gezeten en die inmiddels in Den Haag aan het Koninklijk Conservatorium studeren.

Op 29 mei is om 18:25 uur op NPO 2 Extra een documentaire te zien van de hele reis van Holland Baroque, Lucretia Starke en Arturo den Hartog.

Holland Baroque is een Nederlands barokorkest, opgericht in 2006 en gevestigd in Utrecht. Het orkest werkt samen met vele solisten, componisten, koren en theatermakers.

Suriname telde in de jaren ’50 en ’60 een aantal professionele musici en orkesten. Na de onafhankelijkheid hebben velen het land echter verlaten. Het gevolg is dat er nog steeds maar weinig docenten zijn die kinderen muziekles kunnen geven. De Kathedrale Koorschool Paramaribo probeert daar – onder lastige omstandigheden – verandering in te brengen.

Met succes want twee oud-leerlingen, Arturo den Hartog en Lucretia Starke, studeren nu aan het Koninklijk Conservatorium – Royal Conservatoire in Den Haag. In de documentaire ‘Barok in Paramaribo’ is zondagavond te zien hoe dit muziekonderwijs en al die enthousiaste kinderen Holland Baroque inspireerden.

Zondag 29 mei, 18:25 uur, NPO2