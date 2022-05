Auto op z’n kop in trens langs DDB Highway

Deze personenauto is vanmorgen op zijn kop in de trens langs de Desiré Delano Bouterse Highway in Suriname terechtgekomen.

De automobilist reed over de Highway, komende uit de richting van de Afobakaweg. Naar zijn zeggen verloor hij ineens de macht over het stuur, waarna het voertuig van de weg raakte en in de trens terechtkwam.

De bestuurder die alleen in de auto zat bleef ongedeerd. De politie kreeg de melding van het ongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het voertuig is door een ingeschakelde sleepdienst uit de trens getakeld en afgevoerd.