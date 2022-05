Vrouw doet aangifte van verkrachting door taxichauffeur

Een 28-jarige vrouw in Suriname deed donderdag aangifte van verkrachting, tegen de 39-jarige taxichauffeur Diego L.

Volgens verklaring van de vrouw heeft de taxichauffeur misbruik gemaakt van haar situatie door haar een bedwelmend middel toe te dienen. Nadat zij weer bijkwam stapte zij naar de politie, die de verdachte opspoorde.

De verdachte meldde zich, na te zijn ontboden, op het bureau. Hij wordt ervan verdacht tegen de wil van de aangeefster vleselijk gemeenschap te hebben gehad.

De man is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Diego vandaag in verzekering gesteld.