Verdachte aangehouden in zaak gecrasht drugsvliegtuig

In de zaak waarbij op 8 mei jongstleden een afgebrand vliegtuig in Suriname werd aangetroffen, is een verdachte aangehouden. De man werd deze week aangehouden en is na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld.

Het vermoeden bestaat dat hij meer van de zaak moet afweten. Het tweemotorige vliegtuig werd niet ver van Saraban, nabij Bigi Poika, aangetroffen. Aan de hand van de aangetroffen sporen bestaat het vermoeden dat het vliegtuig bezig was op te stijgen en er waarschijnlijk iets mis ging.

Het vliegtuig raakte van de baan en kwam in het bos terecht. Na het incident zou het vliegtuig vermoedelijk in brand zijn gestoken. In de directe omgeving werden vaten met kerosine aangetroffen (foto).

Na goed speurwerk werd de verdachte in beeld gebracht en aangehouden. Het is niet uitgesloten dat er meerdere personen aangehouden zullen worden.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.