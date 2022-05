Man dood nadat auto op z’n kop terecht komt in het water

Bij een eenzijdig verkeersongeval vrijdag in Suriname is een 43-jarige man om het leven gekomen. Het ongeval, waarbij het slachtoffer Gregory R. met een auto (foto) in het water terecht kwam, gebeurde rond 11.00u aan de Abdulghani Madharweg in het district Nickerie nabij Backtrack.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Een voorbijganger ontdekte de auto, die op z’n kop in het water terecht was gekomen, en waarschuwde de politie.

Na de melding ging de politie van Corantijn ter plaatse. Bij aankomst van de politie bleek dat de bestuurder het leven reeds had gelaten. De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld en heeft het ontzielde lichaam uit het voertuig gehaald.

Het lijk is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.