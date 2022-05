Leidinggevende security bedrijf slaat collega bont en blauw tijdens vergadering

Sergio D., een leidinggevende van een security bedrijf, heeft in april zijn collega tijdens een officieren vergadering bont en blauw geslagen. De verdachte heeft zich, na herhaaldelijke opsporingen, gisteren uiteindelijk aangemeld op het politiebureau in Paramaribo.

Op woensdag 6 april vergaderden vier leidinggevenden, toen de verdachte Sergio plotseling opstond en zijn collega begon te slaan. De overige twee probeerden beide mannen uit elkaar te halen. Als gevolg van de mishandeling liep de aangever verwondingen in het gezicht op.

De politie van Livorno werd ingeschakeld, die op haar beurt de aangever met een visum naar de Spoedeisende Hulp verwees. Van de verdachte was er geen spoor te bekennen.

Het slachtoffer is voor verdere medische behandeling doorverwezen naar een oogarts. De verdachte Sergio is wegens poging zware mishandeling c.q. mishandeling in verzekering gesteld.