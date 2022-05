Kiwani’s Club Paramaribo Central betrekt jonge gedetineerden in Art and Paint Project

Op initiatief van de Commissie Youth Services van de Kiwanis Club Paramaribo Central, is er op 27 mei een Art & Paint-project uitgevoerd met de pupillen van het Jeugd Correctie Centrum (JCC) te Santo Boma. Het thema van het project is “Hoop”. Hiermee wil commissievoorzitter Arlette Venloo de jonge delinquenten in de leeftijd van 12-22 jaar meer hoop geven en middels motivatie proberen hun situatie te veranderen.

De pupillen konden hun gevoelens en wat zij ervaren als hoop geuit middels penseel en verf op canvas. Onder begeleiding van kunstschilder Fabian de Randamie zijn aan de hand van de jeugdigen creatieve kunstwerken tot stand gekomen. Vier van de meest indrukwekkende werken zullen worden verkozen tot beste schilderijen. Twee hiervan zullen worden aangeboden aan de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi en twee aan president Chandrikapersad Santokhi tevens ex politieman.

Wendell Pinas, penitentiaire onderdirecteur JCC, juicht het initiatief van de organisatie toe en spreekt de hoop uit dat met dit project de ontspoorde jongeren op het rechte pad worden gehouden. Ook de president van de service club, Kitty Derby, draagt het project een warm hart toe en geeft aan dat de club in de toekomst meerdere van dit soort projecten zal uitvoeren.

Kiwanis Club Paramaribo Central zet zich in voor het kind dat centraal staat binnen de service club. Door elk jaar fundraising activiteiten te organiseren is de club in staat om waar nodig in te spelen op de behoefte van het kind. De 30 pupillen toonden via diverse liederen hun erkentelijkheid aan de organisatie.