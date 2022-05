Deze Volkswagen Golf is vrijdagavond kort voor middernacht op zijn kop beland aan de Anton Dragtenweg in Suriname. Dit nadat de bestuurder met een vrij hoge snelheid reed en de controle over het stuur plotseling verloor.

Het verkeersongeval vond iets voorbij de Bonistraat plaats. De bestuurder reed over de Anton Dragtenweg richting Riverclub. Volgens omwonenden reed hij met een vrij hoge snelheid.

“Hij mag God op zijn blote knieën danken dat hij nog leeft”, zegt buurtbewoner J.A. De man kan zich niet voorstellen dat dagelijks een groot aantal automobilisten hun eigen leven en/of van anderen bewust in gevaar bregen met hun rijgedrag.

De politie kreeg de melding van het ongeval en kwam ter plaatse voor onderzoek. Een sleepdienst werd ingeschakeld om de zwaar beschadigde auto af te voeren.