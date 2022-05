Vanavond eerste TV programma van Omroep ZWART op NPO3: Podium ZWART

Vanavond is het eerste TV programma van Omroep ZWART te zien. Het gaat om ‘Podium ZWART’ dat om 22.45u op NPO 3 te zien is.

“We trappen af met muziek van Kans, Joshua J, Amina en Oishi. Spoken word van Jörgen Raymann, kunst van Serena Angelista en een bezoek aan jazzlegende Gregory Porter.

We zijn heel enthousiast om ons televisiedebuut samen met jou en al onze leden te kunnen vieren. We nemen je mee in de wereld van muziek en cultuur, zoals nooit tevoren, op de Nederlandse televisie. Gepresenteerd door Glen Faria en Veronica van Hoogdalem”, meldt de omroep.

Podium ZWART is geproduceerd in samenwerking met Heus.nu, makers van onder andere Homeward Bound, De Vrienden van Amstel LIVE en De Drie Sterrencamping. Het programma is vanaf vandaag vier weken lang elke vrijdag rond 22.45 uur te zien op NPO 3.

Bekijk de trailer hierboven.