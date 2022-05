Woordenwisseling tussen boers eindigt in kappartij

Een woordenwisseling tussen twee broers is in de nacht van maandag op dinsdag 24 mei geëindigd in een kappartij. Dit gebeurde rond 02.30u te Sophia’s Lust in Suriname. Beide broers zijn drugsgebruikers en PCS-patiënten en wonen bij hun bejaarde moeder in.

De 45-jarige Imro werd kwaad, omdat zijn jongere broer rond 02.00u een bordje eten kwam vragen aan zijn moeder. Hij vond dat zijn jongere broer rekening moest houden met het tijdstip. Hij komt tij en ontij bij zijn moeder om voeding te vragen. Door de hele situatie ontstond er een woordenwisseling, welke uitmondde in een kappartij.

De jongere broer liep een kapwond aan zijn arm, ter hoogte van zijn pols. De politie van Leiding 9A werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Het slachtoffer werd met een visum verwezen naar het ziekenhuis. De verdachte Imro werd ter plaatse aangetroffen. Hij werd overgebracht naar het politiebureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de kapgrage verdachte in verzekering gesteld.