Wederom mislukte aanslag met granaat bij woning

In Suriname is afgelopen nacht wederom een mislukte aanslag met een granaat gepleegd bij een woning. Bij het huis aan de Rowtiestraat werd een projectiel lijkend op een handgranaat, op het achtererf aangetroffen.

De bewoner ontdekte het projectiel. Na de ontdekking ging hij camerabeelden na en daaruit bleek dat iemand in de vroege ochtend rond 04.30u het projectiel op het achtererf heeft geworpen.

Vernomen wordt dat het de tweede keer is, dat de aangever te maken krijgt met een aanslag met een granaat. Eerder is er ook een handgranaat op zijn ouderlijk adres aan de Koffiedamweg geworpen. Die aanslag was toen ook mislukt.

Naar verluidt zou een verdachte op een bromfiets het adres rond 04.30u hebben aangedaan en na zijn daad in de onbekende richting zijn weggereden. Over het motief is nog niets bekend. De handgranaat is door de autoriteiten in beslag genomen.

De politie van Geyersvlijt en Kapitale Delicten zijn ter plaatse voor onderzoek.