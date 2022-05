Tas met dienstwapen gestolen uit auto van slapende politieman

Het dienstwapen van de 35-jarige politieman S.O. is zondagochtend vermoedelijk uit zijn auto gestolen op het Mottonshoop project in Suriname. Volgens verklaring van de agent was hij moe en besloot hij in zijn auto te slapen.

Hij parkeerde zijn auto op straat voor een woning en viel daar in slaap. Toen hij de volgende morgen wakker werd, constateerde hij dat zijn tas met zijn vuistvuurwapen en documenten, die hij op de zitting naast de bestuurder had geplaatst, er niet meer was.

Na de ontdekking deed hij aangifte bij de politie van Paramaribo. Het onderzoek duurt voort.