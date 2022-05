SLM schort vliegroutes Port of Spain en Belém tot nader order op

Na circa drie decennia van reguliere lijndiensten heeft Surinam Airways woensdag 25 mei 2022 bekend gemaakt dat de vliegroutes van Suriname naar destinaties Port of Spain (Trinidad) en Belém (Brazilië) tot nader order worden opgeschort.

“In het kader van de voortgaande herstructurering, wordt momenteel het bedieningsmodel en de economische levensvatbaarheid van het routenetwerk herzien. De opschorting van onze activiteiten op deze prachtige destinaties, is net als elk ander herstructureringsproces een moeilijke beslissing geweest. Wij zijn de plaatselijke loyale medewerkers, autoriteiten, toegewijde klanten, reisagenten, dienstverleners en zakenrelaties dankbaar voor het vertrouwen en onschatbare steun welke wij hebben mogen ervaren. We zijn echter ook hoopvol dat we de dienstregeling kunnen hervatten na uitkomst van de exercities die voor Surinam Airways op termijn duurzame groei in de regio moeten garanderen”, aldus het Surinaamse bedrijf in een persbericht.

Met deze maatregel is het regionaal vliegschema aangepast, waarbij de vluchtdagen naar destinaties Aruba en Curacao ingaande 1 juni 2022 eveneens zijn gewijzigd. Per deze datum worden deze destinaties uitgevoerd op de zondag en de woensdag. De vluchten naar Georgetown en Miami blijven gehandhaafd op de dinsdag en de zaterdag.

Surinam Airways biedt haar welgemeende verontschuldiging aan voor het ongerief en zet zich tot het uiterste in om deze tot een minimum te beperken. Alle betrokken passagiers worden via regelingen met partner-airlines opnieuw geaccommodeerd en worden verzocht rechtstreeks contact op te nemen met hun reisbureau of met Surinam Airways via e-mail callcenter@flyslm.com.