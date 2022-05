Dronken bestuurster knalt tegen EBS stroompaal

Bij een eenzijdig verkeersongeval woensdagavond aan de Gravenberchstraat in Suriname, is een automobiliste met haar auto tegen een EBS stroompaal geknald. De vrouw zou onder invloed van alcohol verkeren en is door de politie afgevoerd.

Het ongeval gebeurde rond 21.20u op bovengenoemde weg. De bestuurster reed richting de Albergstraat en verklaarde dat zij de controle over het stuur plotseling verloor. Ze eindigde met het voertuig tegen een paal langs de weg, zoals op de foto te zien is.

De bestuurster beschikt wel over een rijbewijs. Ze is door de Surinaamse politie afgevoerd naar station Munder. De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.

Ook technici van de EBS zijn ingeschakeld om de aangerichte ravage te herstellen.