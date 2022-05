Bezoekers ‘Surinaams Feestje’ in Den Haag geweigerd vanwege drukte

Wat voor sommige feestgangers een leuke avond bij Opera in Den Haag had moeten worden, is woensdagavond uitgedraaid op een enorme deceptie. Bezoekers die keurig buiten in de rij stonden te wachten en kaartjes voor 25 euro en 46 euro per stuk hadden gekocht voor het evenement met de naam ‘Surinaams Feestje’, kregen van de beveiliging te horen dat ze niet meer naar binnen mochten.

Een van de gedupeerden is Wendy, die met een groep van 7 personen rond 00.30u naar Opera was gekomen. Het feest met als speciale gast de leadzanger van de Chutney Soca Band Dil-e-Nadan, Raymond Ramnarine en een band uit Suriname, was uitverkocht. De groep van Wendy en alle anderen in de rij, hadden hun kaarten ruim van te voren online gekocht in de voorverkoop.

“We moesten in een flinke rij staan en op zich was dat geen probleem in het begin. Maar naarmate het langer begon te duren, raakten wij en vele anderen in de rij geïrriteerd”, vertelt ze aan de redactie van Waterkant.Net.

“Op een gegeven moment kwamen de portiers naar buiten en gaven aan dat er niemand meer naar binnen mocht, omdat het binnen al te druk zou zijn. En dat terwijl de mensen in de rij al kaarten in hun bezit hadden, die ze bij de voorverkoop hadden gehaald. Het werd chaotisch druk buiten, mensen die van ver waren gekomen werden boos. Ook de politie was in groten getale aanwezig”, vertelt ze.

Op de Facebookpagina van de organisatie regent het klachten en die zijn niet mals. Het vermoeden bestaat dat er meer kaarten zijn verkocht dan de locatie aan kan. Vandaar dat mensen die al ruim van tevoren een dure kaart gekocht hadden, toch werden geweigerd. “Een andere verklaring is er eigenlijk niet. We zijn diep teleurgesteld en dan druk ik het nog zacht uit”, aldus Wendy en haar vrienden.

De portiers gaven aan dat gedupeerde bezoekers hun geld terug kunnen krijgen, door te mailen naar de organisatie.