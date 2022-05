Auto vliegt in brand na aanrijding; andere komt op z’n zij terecht

Bij een aanrijding tussen twee auto’s, in de nacht van woensdag op donderdag, is een van de auto’s in brand gevlogen. De andere kwam op z’n zij terecht.

Het verkeersongeval vond plaats op de kruising van de Dr. Eugène Albert Gessel- en Pengelstraat in Suriname. De ene auto, te weten een Mark X, reed over de Pengelstraat gaande richting de Redmondstraat. De blauwe Vitz reed over de Gesselstraat.

Bij de kruising verzuimde de Vitz voorrang te verlenen aan de Mark X, met de aanrijding als gevolg. De auto van de veroorzaker vloog na de botsing in brand. Het voertuig, waarschijnlijk een huurauto, is van binnen compleet afgebrand.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie van bureau Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek.