20 weggebruikers beboet tijdens Operatie Taks Force

Een gemengd team van de Surinaamse politie heeft in de morgen van woensdag 25 mei binnen het werkressort van Regio Midden wegcontroles gehouden en wel aan de Magentakanaal- en de Nieuwweergevondenweg.

Daarbij zijn er in totaal 20 personen beboet wiens autobescheiden niet in orde waren, meldt het Korps Politie Suriname. De verkeersovertredingen waarop deze groep beboet is geworden zijn onder andere: