Verkeersslachtoffer (12) dat in kritieke toestand was opgenomen aan de betere hand

Het 12-jarig meisje uit Nickerie, dat afgelopen zaterdag betrokken was bij het tragisch eenzijdig verkeersongeval in het rijstdistrict en in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is aan de betere hand. Dat heeft de familie dinsdag laten weten.

Bij het ongeval verloor een andere jeugdige inzittende Angel (eveneens 12) het leven.

Het gewonde slachtoffer Shehina werd na het ongeval, waarbij een auto in het kanaal terecht kwam, in kritieke toestand naar het MMC vervoerd. Het meisje was niet aanspreekbaar en werd de volgende dag per ambulance naar het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo overgebracht voor verdere medische behandeling (foto).

De leerlinge van Mulo West en zusje van de bestuurder van de auto, kwam dinsdagochtend weer bij in het ziekenhuis te Paramaribo. Dit tot grote vreugde van de familie.

“Ik wil hierbij een ieder bedanken die in welke vorm dan ook ons hebben bijgestaan, ondersteund en gebeden voor mijn zusje. Mijn zusje voelt zich nu beter dan voorheen wij hopen dat ze gauw weer de oude wordt. Nogmaals onze hartgrondelijke dank aan een ieder”, aldus een familielid.