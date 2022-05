OPINIE: ‘Brunswijk bedrijft politiek met wateroverlast’

[INGEZONDEN] – De mens is niet opgewassen tegen natuurrampen. De natuur is overduidelijk en nadrukkelijker veel machtiger dan de mens. Zelfs de meest ontwikkelde landen als Amerika, Nederland, Duitsland, Frankrijk, China etc. moeten machteloos toezien hoe de natuur zonder medelijden alles op haar weg vernietigt.

Het is niet de eerste keer dat Suriname te maken krijgt met wateroverlast, niet alleen in het binnenland, maar ook elders in het land. Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen, veroorzaakt door aanhoudende regens. De rivieren treden dan vaak buiten hun oevers en veel gebieden lopen dan onderwater.

Nu zijn er gebieden rond het Brokopondo stuwmeer onder water gelopen, er worden heleboel verklaringen afgelegd waarom een aantal gebieden onder water is gelopen. Allerlei deskundigen geven hun mening over het spuien van het water. Suriname is een “deskundige” rijker geworden op het gebied van waterbeheersingssysteem in de persoon van Ronnie Brunswijk.

Vice president Brunswijk vindt dat Staatsolie de dam beter moet beheren, volgens hem mocht het water niet worden opgespaard om meer stroom te kunnen opwekken. Dat heeft als gevolg gehad dat diverse dorpen onder water zijn komen te liggen. Het is absurd en ondoordacht van Brunswijk, dat hij de schuld schuift in de schoenen van Staatsolie. Dat de bewoners rond het stuwmeer enorme schade lijden is heel erg, maar ik vind het onacceptabel dat Brunswijk, met het leed van de bewoners politiek bedrijft.

Het traditioneel gezag van Brokopondo heeft in een petitie president Santokhi, gevraagd om een diepgaand, onafhankelijk en deskundig onderzoek in te laten stellen naar de oorzaak van de overstromingen. Zonder af te wachten op het onderzoek heeft vice president Brunswijk, zijn oordeel al geveld: Geen natuurramp maar menselijk falen, dus Staatolie is de schuldige.

Inmiddels heeft de directeur van Staatsolie de beweringen van Brunswijk ontkracht, zoals te zien en horen is in onderstaande reportage:

De bewoners die schade hebben geleden vragen SRD 400 miljoen voor het lenigen van de watersnood. Dat de bewoners gecompenseerd moeten worden is geen punt, maar de vraag is: vanwaar moet de regering die SRD 400 miljoen ophoesten? De regering heeft zelf een gigantische schuld van bijkans 4 miljard US$. We moeten samen oplossingen zoeken voor duurzame ontwikkeling.

ABOP zat in de periode 2010-2015 in de regering onder leiding van ex- president Bouterse. De ex-president maakte in januari 2012 bekend dat Suriname een eigen stabilisatie- en spaarfonds zou krijgen. De eerste inleg in het fonds zou twintig miljoen dollar zijn. Volgens hem zou het ook een goede basis zijn voor economische ontwikkeling ten behoeve van vele generaties na ons.

In september 2019 maakte ex- minister Hoefdraad bekend over de Raad van het Suriname Stabilisatie en Spaarfonds. Hij verwachtte na de aankondiging, dat na vijf jaar, er ongeveer USD 200 miljoen in het fonds zou zijn. Parlementariër Amzad Abdoel, deed een schepje bovenop, hij benadrukte dat hij heel trots was dat voor het nageslacht dit fonds achtergelaten zou worden?

De NDP en ABOP zijn medeschuldig dat het stabilisatie- en spaarfonds leeg is gebleven. Waar is dat Fonds of heeft de NDP dat fonds in de periode 2015- 2020, leeggeroofd net als de kasreserve van de Centrale Bank van Suriname. Als er gespaard was kon de regering uit dat fonds de getroffenen van de overstromingen compenseren.

Idris Naipal