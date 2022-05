Highway Groentenmarkt weer open na ravage door aanrijding

Highway Groentenmarkt aan de Martin Luther Kingweg gaat vandaag om 07.30 uur weer open. De zaak werd zondagnacht getroffen door een grote schade nadat een Ford Ranger het gebouw binnenvloog na een aanrijding.

Een leidinggevende van de zaak zegt dat de ravage op eigen kosten is hersteld. Naar zijn zeggen gaat de schadevergoeding door de verzekeringsmaatschappij van de autobestuurder nog enige tijd duren. “Wij hebben daarom besloten om alles snel op eigen kosten te herstellen, want hoe langer de zaak dicht is, hoe meer verlies er geleden wordt”.

De aanrijding vond zondagnacht rond 04.00 uur plaats tussen de pick-up en een Toyota Corolla. Vernomen wordt dat beide voertuigen in tegenovergestelde richting over de weg reden. Op een bepaald moment zou de personenauto op de rijhelft van de pick-up zijn terechtgekomen.

De Ranger bestuurder maakte een uitwijkmanoeuvre, maar kwam toch in botsing met de personenwagen. Hierna vloog de pick-up regelrecht in de zaak. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De zaak was vanwege de ravage de afgelopen twee dagen gesloten.