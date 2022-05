Bromfietser na aanrijding overleden in ziekenhuis: automobilist doorgereden

De 53-jarige bromfietser Humphrey K., is vanmorgen na een aanrijding op de hoek van de Martin Luther Kingweg en La Vigilantia in Suriname, in het ziekenhuis komen te overlijden.

Het betreft een aanrijding tussen een auto en de bromfietser, waarbij de auto na de aanrijding is doorgereden. Dit gebeurde rond 07.00u op de bovenvermelde kruising.

De automobilist reed kort voor de aanrijding over de La Vigilantia richting de Martin Lutherkingweg. Gekomen op de hoek verleende hij geen voorrang aan de bromfietser met als gevolg de aanrijding. Door de aanrijding raakte de bromfietser ernstig gewond. Hij werd per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd.

De 53-jarige man is daar komen te overlijden als gevolg van de opgelopen verwondingen. De politie van Paranam werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek.

Het voertuig van de veroorzaker, een grijs gelakte Toyota Blade, is omstreeks 11.30u onbeheerd aangetroffen in een zijstraat van de Martin Luther Kingweg. De auto heeft schade aan de voorzijde. Ook de voorruit vertoont een barst.

Van bestuurder is er nog geen spoor te bekennen.