Vrouw (49) in slaap overvallen door gewapende rover

Een 49-jarige vrouw is dinsdag in de vroege ochtend rond 05.00u door een gewapende crimineel overvallen in haar woning aan de Hanna’s Lustweg in Suriname.

De indringer heeft het dievenijzer van een raam geforceerd en enkele shutters verwijderd. Via de ontstane opening verschafte hij zich toegang tot de woonruimte (foto onder).

Het slachtoffer was in diepe rust en werd wreed in haar slaap gestoord. Ze werd door de rover gewekt, die haar vervolgens onder bedreiging van een pistool haar gouden vingerring, twee mobiele telefoons en 100 SRD buitmaakte.

Na de beroving werd de politie van De Nieuwe Grond ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek.

Volgens het slachtoffer is het niet duidelijk hoe de verdachte de plaats heeft verlaten. Ze is erg geschokt door de gewelddadige handelingen die ze moest doorstaan.

Van de verdachte ontbreekt nog elk spoor.