Gestolen voertuig vermoedelijk met duplicaat sleutel weggereden

Een blauwgelakte Toyota Vitz, die zondagmiddag was ontvreemd, is in de nacht van zondag op maandag teruggevonden aan de Nieuwe Charlesburgweg in Suriname.

De benadeelde J.H. deed zondag aangifte van diefstal van zijn auto. Dit gebeurde rond 14.00u aan de Groot Blijdenshoopweg. De politie werd na de ontdekking gewaarschuwd, die terstond een algo bericht lanceerde met betrekking tot de gestolen auto.

De benadeelde heeft zijn auto maandag rond 01.15u teruggevonden voor Soegnie en Co. Hij is ermee naar de politie gereden.

Het vermoeden bestaat dat de dief over een duplicaat sleutel van de auto beschikte. Met behulp van die sleutel heeft hij het voertuig kunnen starten en wegrijden. Van de dader ontbreekt nog elk spoor.