Regering richt noodfonds op voor getroffen gebieden binnenland

Middels het oprichten van een noodfonds wil de regering getroffenen van wateroverlast in het binnenland van Suriname tegemoet komen. Dit kwam naar voren tijdens een gehouden krutu op zaterdag 21 mei 2022 in het multifunctioneel gebouw in Brokopondo centrum.

De krutu is gehouden om tot een besluit te komen over de noodtoestand in het binnenland vanwege de wateroverlast.

President Chandrikapersad Santokhi heeft samen met vicepresident Ronnie Brunswijk, enkele ministers, DC Ludwig Mendelzoon van Brokopondo en andere functionarissen gediscussieerd over de huidige leefomstandigheden van de bewoners in het binnenland.