Pick-up vliegt in Highway Groentenmarkt na aanrijding

Bij een aanrijding vanochtend rond 04.00 tussen een Ford Ranger en Toyota Corolla op de Martin Luther Kingweg in Suriname, is de pick-up gevlogen in het gebouw van Highway Groentenmarkt.

Vernomen wordt dat beide voertuigen in tegenovergestelde richting over de weg reden. Op een bepaald moment zou de personenauto op de rijhelft van de pick-up zijn terechtgekomen.

De bestuurder van de Ranger maakte een uitwijkmanoeuvre, maar kwam toch in botsing met de personenwagen. Hierna vloog de pick-up regel recht in de zaak.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De schade is enorm. De zaak is tot nader order gesloten.