Most Wanted verdachte Dominicaan ‘Bandito’ aangehouden door RBTP

De 40-jarige Cristian Guerrero Echavarria alias ‘Bandito’ is zondagavond door leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) aangehouden bij een carwash aan de Basitostraat in Suriname. De Dominicaan is één van de verdachten op de ‘Most Wanted List’.

Hij wordt verdacht van poging tot moord op een goudnederzetting in Sipaliwini. Deze verdachte werd sinds maart 2020 door de politie gezocht. Hij wist zich al die tijd buiten de arm van justitie te houden. Gisteravond werd hij, nadat de politie informatie had uitgewerkt, in de kraag gevat.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Bandito in verzekering gesteld.